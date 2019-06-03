Ответственные за охрану Белого дома в Вашингтоне агенты Секретной службы США подстрелили мужчину, который пытался проникнуть на территорию резиденции американсккого президента. Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

Инцидент произошел в воскресенье, 2 июня. Неизвестный проник на закрытую территорию Белого дома вскоре после того, как президент Дональд Трамп выехал оттуда в заграничную командировку.

Сообщается, что сотрудники силового ведомства, охраняющие Белый дом, несколько раз предупредили нарушителя, что будут стрелять. Он не отреагировал, и они открыли огонь. На данный момент его состояние неизвестно.

Канал New China TV опубликовал видео, снятое сразу после происшествия: на нем видно, как агенты склонились над телом человека, лежащим у ограды.

Ранее "Страна" писала о том, что в США мужчина пытался сжечь себя на лужайке Белого дома.

Также мы сообщали, что Трамп объяснил, почему он стал первым хозяином Белого дома, у которого нет собаки.