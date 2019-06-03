Президент Украины Владимир Зеленский уволил Виктора Кононенко с должности заместителя главы Службы безопасности Украины.

Соответствующий указ президента Украины №349/2019 от 3 июня 2019 года обнародован на сайте главы государства в понедельник. "Уволить Кононенко Виктора Ионасовича с должности заместителя главы Службы безопасности Украины", - сказано в документе.

Фото: president.gov.ua

Как сообщала "Страна", 31 мая заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко подал в отставку.

Кононенко считается куратором многих политических дел, которые вела СБУ против противников Петра Порошенко. В том числе и по "Стране".

Напомним, ранее мы писали, что глава СБУ Василий Грицак написал заявление об отставке и ушел в отпуск. Исполняющим обязанности главы СБУ назначен Иван Баканов.

Также мы сообщали, что Владимир Зеленский определился с заместителями и.о. главы СБУ Ивана Баканова. По данным источника "Страны" в окружении Зеленского, речь идет о Виталии Бунечко, Олеге Козловском и Алексее Петрове.

В то же время, по данным источника "Страны", 30 мая, несмотря на отпуск глава СБУ Василий Грицак вышел на работу и провел двухчасовую встречу с высокопоставленным работником ЦРУ.