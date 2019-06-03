Сегодня, 3 июня, в 13:00 на крыльце Администрации президента Украины состоится брифинг президента Украины Владимира Зеленского и президента Украины (1994-2005 гг) Леонида Кучмы. Об этом говорится на официальной странице АП в Facebook.

В сообщении сообщается, что аккредитация для журналистов не нужна.

Скриншот: facebook.com/president.gov.ua

Как сообщала "Страна", Леонид Кучма голосовал за президента Украины вместе с женой и дал наставления будущему президенту: "Меньше обещать и больше делать. Потому что мы с вами видели сегодня - то, что обещали когда-то во время избирательной кампании и с чем через 5 лет пришли, результат получили. Поэтому это главное - быть честным и порядочным перед своим народом".

Ранее Леонид Кучма рассказал, что проголосовал "за достижение мира". "Главное, чтобы у людей появилась вера и - главное - доверие к власти. Потому что сегодня этого нет, а если нет доверия, то и настроения нет у людей", - заявил Кучма.

Также "Страна" писала о том, как в Украине проходили дебаты президентов и чем это закончилось.