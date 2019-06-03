В понедельник, 3 июня, утром в Луцке неизвестные сообщили о минировании Волынской областной больницы. Об этом сообщает "Вестник".

Сразу после сообщения о заложении взрывчатки из медицинского учреждения весь персонал и пациентов эвакуировали. Среди пациентов были и те, что находятся в тяжелом состоянии, их вывозили на носилках. В больницу прибыли несколько реанимобилей.

На месте происшествия работают правоохранители, взрывотехники и спасатели. По данным издания, проверки продлятся несколько часов. Также уточняется, что сообщения о "минировании" различных объектов в Луцке поступают уже четвертый день подряд.

Фото: visnyk.lutsk.ua

Ранее "Страна" писала о том, что в воскресенье полицию сообщили о минировании аэропорта "Жуляны".

Также мы сообщали, что в пятницу прокатившаяся по Украине волна минирований дошла до Луцка.