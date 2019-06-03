Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили рассказал, как в студенческие годы пробовал марихуану и отметил, что ему "не нравится вкус и запах". Об этом он заявил в интервью ТСН.

"Прежде, когда я был студентом, я пробовал марихуану. Но мне не понравилось. И мне не нравится вкус и запах. Поэтому я не фан. Но там, в Амстердаме, есть много чего, что еще делать интересного...", – сказал Саакашвили.

Напомним, в этом году исполняется 27 лет, как экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и экс-президент Украины Петр Порошенко окончили Киевский институт международных отношений при КНУ имени Тараса Шевченко. При этом Порошенко был старше Саакашвили на курс. По словам Саакашвили, вместе с Петром Порошенко в студенческие годы они зарабатывали на прокате кинофильмов.

Как рассказывал Саакашвили в интервью "Стране", у них с Порошенко было много общих друзей и знакомых. Однако, по словам Саакашвили, его товарищ в студенческие годы интересовался только деньгами. "Порошенко был бизнесменом, он не учился, а зарабатывал. И не отличался чистоплотностью в бизнесе, обманывал и "кидал" людей". Он зарабатывал на всем – от видеосалонов до компьютеров. У него был видеосалон на Ломоносова, где они крутили "Эммануэль-2". Большой бизнес. Мы все ходили к нему в салон, - сообщил "Стране" Саакашвили. Бывший губернатор Одесской области добавил, что вход в видеосалон Порошенко стоил 1 рубль – большие деньги для студентов на тот момент.

Ранее Саакашвили три раза отказывался от предложения Порошенко становиться премьер-министром, потому что "не хотел быть свадебным генералом на свадьбе у барыг".

Также Саакашвили заявил, что Порошенко довел страну до ручки на трезвую голову.