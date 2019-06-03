Как стало известно "Стране", в воскресенье, 2 июня, полицией Италии был задержан бывший народный депутат Украины от Партии Регионов Владимир Пехов. Задержание состоялось при прохождении пограничного контроля при попытке въезда в страну.

Напомним, что Пехов был объявлен во всеукраинский розыск Нацполицией Украины в связи с обвинением в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 289 УК Украины "Незаконное завладение транспортным средством".

Владимир Пехов находился в розыске МВД Украины. Скриншот: wanted.mvs.gov.ua

Владимир Пехов подозревается в том, что незаконно завладел автомобилем Lexus LX 570, который принадлежал предприятию ТОВ "Сейм Инвест". Однако, 14 апреля 2019 года Пехов скрылся от полиции. В мае 2019 года его объявили в международный розыск.

После задержания полицией Италии Владимира Пехова ожидает экстрадиция в Украину с последующим избранием меры пресечения. Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, несколько дней назад в Украине задержали экс-сотрудника МВД Грузии, который объявлен на родине в розыск. А в середине мая в Одессе задержали банду торговцев кокаином, который ввозили из Европы.