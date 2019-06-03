Во Львовской области в результате интенсивных осадков остается подтопленным 1 жилой дом, 5 дворов и 25 приусадебных участков. Об этом говорится в сводке, опубликованной на сайте Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7:00 (в Львовской области) остаются подтопленными 1 жилой дом, 5 дворов и 25 приусадебных участков. Осадки прекратились. Уровень воды постепенно спадает", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в течение 2 июня подразделения ГСЧС на помощь населению не привлекались.

В Ивано-Франковской области по состоянию на утро понедельника подтоплений жилых домов, дворов и приусадебных участков не наблюдается.

Отмечается, что с начала работ подразделения ГСЧС осуществили 212 выездов для оказания помощи населению, во время которых эвакуировали 92 человека (из них 14 детей) и 10 автомобилей, через подтопленные участки дорог перевезено 1 тыс. 191 человека (из них 119 детей), откачано 54 тыс. 946 м. куб. воды.

2 июня от ГСЧС привлекалось 28 человек, 5 мотопомп и 8 единиц техники. Через подтопленные участки дороги в с.Пидпечары Тисменицкого района спасатели перевезли 108 человек (из них 24 ребенка), откачано 1 тыс. 235 м. куб. воды.

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