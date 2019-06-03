В понедельник, 3 июня, опубликуют финальный текст новой редакции украинского правописания. Он появится на официальных сайтах Министерства образования и науки и Национальной академии наук, сообщает пресс-служба МОН.

"С этого момента рекомендуется применять нормы и правила новой редакции правописания во всех сферах общественной жизни, в частности, в официально-деловом стиле речи. В то же время сейчас разрабатывается план имплементации новой редакции украинского правописания. Этим документом, в частности, будет предусмотрено сроки и этапы внедрения изменений в образовательный процесс", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" сообщила, что среди основных нововведений в украинском правописании можно выделить такие:

теперь в словах греческого происхождения буквосочетание -th будет передаваться не только буквой -ф, но и буква -т. То есть можно будет писать "міт" вместо "міф", "анатема" вместо "анафемы", "Атени" вместо "Афіни" и т.д.;

официально в язык вводятся феминитивы - слова женского рода, обозначающие род деятельности: "поетка", "членкиня", "критикеса";

приставка пів, обозначающая половину чего-либо, теперь становится отдельным словом; а вот приставки анти-, віце-, екс-, контр- будут писаться слитно;

официально введены нормы написания названий сайтов: с родовым словом они пишутся в кавычках и с большой буквы, а если название употребляется отдельно, то с маленькой буквы и без кавычек.

Напомним, на заседании в среду, 22 мая, Кабинет министров Украины принял новую редакцию украинского правописания. В документе было указано, что новая редакция правописания принимается "с целью обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка и унификации применения норм правописания".

Также мы писали, что в институте языкознания имени Александра Потебни Национальной академии наук Украины опубликовали полный текст новой редакции Украинского правописания.