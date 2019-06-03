Советник президента США Дональда Трампа по экономическим вопросам Кевин Хассет покидает свой пост. Его отставку в соцсети анонсировал сам глава государства.

"Кевин Хассет, который проделал такую большую работу для меня и администрации скоро уходит", - написал Трамп в своем микроблоге в Тwitter.

Он добавил, что сообщит о замене Хассета, как только вернется в США. "Я хочу поблагодарить Кевина за все, что он сделал, он настоящий друг!" - добавил президент США.

Кевин Хнассет. Фото: vox.com

Ранее "Страна" писала о том, что Трамп заявил, что демократы не добьются его импичмента.

Также мы сообщали, что Трамп еще в минувший четверг прислал приглашение в Вашингтон президенту Украины Владимиру Зеленскому.