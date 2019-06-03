На новой пленарной неделе с 4 по 7 июня Верховная Рада намерена рассмотреть во втором чтении законопроект о временных следственных комиссиях с нормами об импичменте и новый Избирательный кодекс, к которому подано более 4 тысяч поправок. Об этом говорится в опубликованном на сайте парламента плане работы в период с 4 по 7 июня.

В частности, во вторник, 4 июня, с утра нардепы планируют завершить рассмотрение трех вариантов законопроектов о сельхоз- кооперации, которые начали обсуждать в пленарный четверг, 30 июня.

Потом примутся за проект о повышении штрафа со 136 до 2550 грн за безосновательный отказ от предусмотренной законом льготной перевозки граждан, а также проект увеличения штрафов за игнорирование ремней безопасности. Во втором чтении собираются рассмотреть законопроект о включении в перечень участников дорожного движения колясочников. Далее во втором чтении законопроект о временных следственных комиссиях с нормами об импичменте. Также в плане работы есть ряд социальных вопросов в первом чтении.

Кроме того, запланировано утверждение в парламенте Общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2019-2023 гг.

В план внесено рассмотрение во втором чтении еще нескольких законопроектов: о привлечении инвестиций в развитие индустриальных парков; обращении с радиоактивными отходами; посредничестве в трудоустройстве за границей; охране культурного наследия.

В конце рабочего дня во вторник нардепы хотят успеть поработать над рядом проектов постановлений о переименовании населенных пунктов.

Среда, 5 июня - традиционный день ратификаций в Раде.

В первую очередь намерены рассмотреть ратификацию изменений и дополнений XXVII приложения к Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС.

Также на рассмотрении утверждение договоренностей с Австрией о взаимном доступе на рынки труда для членов семей сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений; утверждение изменений к соглашениям с Турцией и Великобританией об избежании двойного налогообложения.

В плане работы на среду - десять проектов постановлений об изменениях в административно-территориальном устройстве области; изменении и установлении границ районов. тВо второй половине дня нардепы будут работать в комитетах, фракциях и группах.

В четверг, 6 июня, парламент намерен начать работу с законопроекта, который вносит изменения в законодательство Украины о военных стандартах.

Народные депутаты смогут окончательно усилить ответственность за незаконные действия в отношении госнаград и надругательство над местом захоронения защитника Украины.

На рассмотрении во втором чтении - проект Избирательного кодекса Украины, к которому при доработке ко второму чтению подали около 4600 поправок. Но и после него в повестке много законодательных актов: о Таможенном тарифе в первом чтении, об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин в избирательном процессе.

Во втором чтении - законопроект о ликвидации Нацкомфинуслуг, а также проект, согласно которому решения АМКУ будут приобретать силу после обжалования или по истечении времени на него. В очередной раз в плане работы ратификация Соглашения с США об открытии информации о счетах американцев в Украине (применение закона Соединенных Штатов FATCA).

Если успеют, народные депутаты проголосуют за законопроект об идентификации и регистрации животных.

В пятницу, 7 июня, традиционно состоится "Час вопросов к правительству".

Ранее "Страна" писала о том, что в Раде решили легализировать скаутов-националистов.

Также мы сообщали, что в Раде зарегистрировали законопроект об импичменте.