В понедельник, 3 июня, в Украине снова ожидаются дожди, которые накроют почти всю территорию страны. Также синоптики прогнозируют грозы и шквальный ветер, а местами возможен и град. Сухо будет только на Волыни, в Ровенской, Черниговской, Киевской, Житомирской и Сумской областях. Об этом сообщает Укргидрометцентр.



Температура воздуха днем - от 25 до 30 градусов.

Прогноз погоды на понедельник, 3 июня, в городах Украины:

Ужгород – +26...+28

Львов – +23...+25

Ивано-Франковск – +23...+25

Тернополь – +25...+27

Черновцы – +23...+25

Хмельницкий – +24...+26

Луцк – +24...+26

Ровно – +25...+27

Житомир – +27...+29

Винница – +27...+29

Одесса – +26...+28

Николаев – +27...+29

Херсон – +27...+29

Симферополь – +27...+29

Кропивницкий – +27...+29

Черкассы – +27...+29

Чернигов – +26...+28

Сумы – +26...+28

Полтава – +26...+28

Днепр – +29...+31

Запорожье – +27...+29

Донецк – +29...+31

Луганск – +29...+31

Харьков – +29...+31

Киев – +27...+29

Ранее "Страна" писала о том, что на Западе Украины непогода подтопила сотни домов. Также мы сообщали, что появился прогноз магнитных бурь на июнь.