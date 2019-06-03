В понедельник Украину снова накроют грозовые дожди
В понедельник, 3 июня, в Украине снова ожидаются дожди, которые накроют почти всю территорию страны. Также синоптики прогнозируют грозы и шквальный ветер, а местами возможен и град. Сухо будет только на Волыни, в Ровенской, Черниговской, Киевской, Житомирской и Сумской областях. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Температура воздуха днем - от 25 до 30 градусов.
Прогноз погоды на понедельник, 3 июня, в городах Украины:
- Ужгород – +26...+28
- Львов – +23...+25
- Ивано-Франковск – +23...+25
- Тернополь – +25...+27
- Черновцы – +23...+25
- Хмельницкий – +24...+26
- Луцк – +24...+26
- Ровно – +25...+27
- Житомир – +27...+29
- Винница – +27...+29
- Одесса – +26...+28
- Николаев – +27...+29
- Херсон – +27...+29
- Симферополь – +27...+29
- Кропивницкий – +27...+29
- Черкассы – +27...+29
- Чернигов – +26...+28
- Сумы – +26...+28
- Полтава – +26...+28
- Днепр – +29...+31
- Запорожье – +27...+29
- Донецк – +29...+31
- Луганск – +29...+31
- Харьков – +29...+31
- Киев – +27...+29
Ранее "Страна" писала о том, что на Западе Украины непогода подтопила сотни домов. Также мы сообщали, что появился прогноз магнитных бурь на июнь.
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