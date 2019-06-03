В понедельник, 3 июня, в Украине снова ожидаются дожди, которые накроют почти всю территорию страны. Также синоптики прогнозируют грозы и шквальный ветер, а местами возможен и град. Сухо будет только на Волыни, в Ровенской, Черниговской, Киевской, Житомирской и Сумской областях. Об этом сообщает Укргидрометцентр.


Температура воздуха днем - от 25 до 30 градусов. 

Прогноз погоды на понедельник, 3 июня, в городах Украины:

  • Ужгород – +26...+28
  • Львов – +23...+25
  • Ивано-Франковск – +23...+25
  • Тернополь – +25...+27
  • Черновцы – +23...+25
  • Хмельницкий – +24...+26
  • Луцк – +24...+26
  • Ровно – +25...+27
  • Житомир – +27...+29
  • Винница – +27...+29
  • Одесса – +26...+28
  • Николаев – +27...+29
  • Херсон – +27...+29
  • Симферополь – +27...+29
  • Кропивницкий – +27...+29
  • Черкассы – +27...+29
  • Чернигов – +26...+28
  • Сумы – +26...+28
  • Полтава – +26...+28
  • Днепр – +29...+31
  • Запорожье – +27...+29
  • Донецк – +29...+31
  • Луганск – +29...+31
  • Харьков – +29...+31
  • Киев – +27...+29

Ранее "Страна" писала о том, что на Западе Украины непогода подтопила сотни домов. Также мы сообщали, что появился прогноз магнитных бурь на июнь.

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