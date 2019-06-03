В Алжире не смогут провести президентские выборы, запланированные на 4 июля, из-за отсутствия кандидатов. Об этом сообщает французское издание France 24.

Конституционный совет Алжира, который отвечает за регистрацию кандидатов, получил документы только от двоих кандидатов, которые позже были признаны недействительными. Также не удалось установить новую дату выборов.

Сейчас страну возглавляет временный президент Абдельазиз Бутефлика, который должен остаться только до голосования по избранию нового президента. Ранее его назначили временным руководителем до 9 июля.

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика подал в отставку 2 апреля на фоне массовых протестов в стране. Он обратился с посланием к нации, в котором попросил прощения у народа. После этого внеочередные президентские выборы в Алжире были назначены на 4 июля. 10 мая в Алжире начались массовые протесты с требованием устранения правящей элиты страны.

82-летний Абдельазиз Бутефлика занимает пост главы государства с 1999 года. Он страдает от серьезных проблем со здоровьем. В 2013 году Бутефлика перенес инсульт.