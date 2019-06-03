Оперная певица Мария Максакова, вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, убитого в Киеве, сообщила главе Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину о возможной причастности его подчиненного Дениса Панаитова к убийству ее супруга. Об этом Максакова заявила в эфире телеканала НТВ.

По ее словам, Панаитов, бывший начальник отдела СКР Одинцовского района Московской области, состоял в дружеских отношениях с Вороненковым. Они договорились обменяться элитной недвижимостью: Панаитов отдавал свою квартиру в центре Киева, а депутат — квартиру в Москве-Сити. Сделка состоялась 22 марта 2017 года, за сутки до убийства Вороненкова.

Максакова утверждает, что сотрудник СК не выполнил свою часть договоренности. К тому же пропала дочь Вороненкова от первого брака Екатерина, выступавшая посредником при сделке. Она употребляла наркотические и психотропные вещества, а Панаитов, пользуясь ее состоянием, подсунул расписку о том, что девушка получила 38 миллионов рублей, указывает Максакова.

"Я хочу обратиться к Александру Ивановичу Бастрыкину, я прошу считать все сказанное мною в этой передаче официальным заявлением. Я прошу ознакомиться с материалами, попавшими в сеть, в которых Панаитов Денис Петрович сам признается в совершенном преступлении. Я прошу применить к нему все нормы законодательства РФ, и я прошу Следственный комитет и лично вас, Александр Иванович, взять это дело под свой личный контроль", — заявил вдова.

Также Максакова отвергает версию украинского следствия о причастности к убийству Вороненкова ее бывшего супруга Владимира Тюрина.

Отметим, о том, что еще в апреле 2017 года (через месяц после расстрела у Premier Palace) именно эту версию Максакова заявила украинскому следователю на допросе, "Страна" написала первой более года назад. Тогда же мы обнародовали протокол допроса Максаковой, где она утверждала, что усматривает ключевую роль приятеля ее покойного супруга, российского бизнесмена Дениса Панаитова в деле расстрела Вороненкова.

Отметим, что еще в апреле в видеоблоге "Ясно. Понятно" Олеся Медведева разбиралась, почему в деле Вороненкова исчезла "рука Кремля".