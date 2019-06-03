Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, сделавший карьеру в украинской политике, заявил, что намерен вернуться в Грузию в ближайшее время.

Это он заявил интервью ТСН, которое вышло на канале "1+1" в воскресенье, 2 июня. На вопрос "Через сколько вернетесь в Грузию?" политик ответил: "Месяц или три месяца".

Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 год. В Грузии в июне 2018 года его заочно приговорили к шести годам тюрьмы по делу об избиении депутата парламента страны Валерия Гелашвили в 2005 году. Кроме того, он является фигурантом еще нескольких уголовных дел.

В мае 2015 года политик получил украинское гражданство, а в июле 2017-го потерял его. Экс-президент Украины Петр Порошенко издал соответствующий указ из-за данных, которые политик скрыл при получении украинского паспорта, в частности не упомянул, что в Грузии против него открыты уголовные дела.

В феврале 2018 года Саакашвили выдворили в Польшу как лицо, незаконно прибывшее с территории этой страны.

28 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул экс-главе Одесской ОГА украинское гражданство. 29 мая Саакашвили прилетел в Украину. Тем временем в Грузии продолжают настаивать на экстрадиции экс-главы государства.