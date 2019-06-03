Государственный департамент США принял решение, согласно которому почти все претенденты на американскую визу должны будут предоставить информацию о себе в интернете. В частности, это касается аккаунтов в соцсетях, адресов электронной почты и телефонных номеров за последние 5 лет.

Как пишет AP, что новые требования были предложены еще в марте 2018 года, но Госдепартамент утвердил новые формы заявки на получение визы только сейчас. "Национальная безопасность является нашим главным приоритетом при рассмотрении визовых заявлений, и каждый будущий путешественник и иммигрант в США проходит серьезную проверку безопасности.

Мы постоянно работаем над тем, чтобы найти механизмы для совершенствования нашего процесса проверки, чтобы защитить граждан США, одновременно поддерживая законные поездки в Соединенные Штаты", - объяснили такое изменение правил в Госдепе.

"Раньше данные об аккаунтах в соцсетях, электронную почту и телефонные номера требовали только от тех лиц, которые проходили дополнительную проверку, например, из-за того, что ранее посещали территории, контролируемые террористическими группировками", - пишет АР.

Подчеркивается, что новые правила распространяются на всех претендентов, подающих заявки на туристические, студенческие, рабочие, или иммиграционные визы. Исключение - только для дипломатов и членов официальных делегаций.

Ранее в мае президент США Дональд Трамп объявил о планах серьезных реформ американской миграционной системы. В частности, он заявил о планах заменить грин-карты - удостоверения личности подтверждающего наличие вида на жительство у человека, не являющегося гражданином США, и дающего возможность на трудоустройство - на новые визы "Build America Visa". Президент подчеркнул, что иммигранты, желающие остаться в США, должны знать английский язык и сдавать экзамены.