В Москве решили отозвать из Венесуэлы почти всех военных советников и экспертов из России, которые оказывали помощь режиму президента Николаса Мадуро.

Об этом сообщает в субботу, 2 июня, газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные информированные источники в российском министерстве обороны.

Как пишет издание, Москва приняла такое решение после всесторонней оценки политической и экономической устойчивости мадурианского режима, который подвергается давлению с двух сторон – со стороны возглавляемой так называемым "временным президентом Венесуэлы" Хуаном Гуайдо оппозиции и со стороны США и их сателлитов в Латинской Америке. "Пока что оценка явно не в пользу Мадуро, иначе Москва не стала бы еще больше осложнять его положение, отзывая советников", - подчеркивает издание.

Также, по данным WSJ, свое присутствие в стране сворачивает и одна из основных российских военно-оружейных государственных корпораций – "Ростех", которая занималась обучением и консультированием армии Венесуэлы, в том числе по закупкам вооружения, урезала штаты своего представительства до нескольких десятков представителей и второстепенных специалистов. Отмечается, что на пике сотрудничества несколько лет назад в Венесуэле в определенные моменты находилось до тысячи ростеховцев.

Напомним, что 25 января агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Кремль отправил в Венесуэлу наемников ЧВК "Вагнера" для защиты Николаса Мадуро.

24 марта в аэропорту Каракаса приземлились два российских самолета с 35 тоннами груза и сотней военнослужащих без опознавательных знаков. По данным онлайн-сервисов, самолеты прибыли в Венесуэлу из Сирии. На борту самолетов находилась в том числе и делегация российского Генерального штаба.

Отметим и то, что на недавней встречи президента России Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео сторонам не удалось найти компромисс в вопросе Венесуэлы.