Трамп решил повально обложить пошлинами все мексиканское
Президент США Дональд Трамп намерен ввести пошлины на все товары, поступающие из Мексики. Об этом 2 мая заявил глава аппарата Белого дома Мик Малвейни.
"Он, безусловно, очень серьезно настроен (по вопросу пошлин)", - сказал Малвейни в телепрограмме Fox News Sunday.
В конце мая Трамп сообщил о введении с 10 июня пошлин в 5% на все товары, поступающие из Мексики. Тогда он отметил, что пошлина будет увеличиваться до тех пор, пока проблема нелегальной иммиграции не будет решена.
Напомним, что в мае агентство Bloomberg сообщило, что правительство США может отменить пошлины на импорт стали и алюминия из Канады и Мексики, которые Трамп ввел в марте-2018. Это должно открыть путь для ратификации нового торгового соглашения USMCA, заменившее NAFTA.
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