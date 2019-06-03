Президент США Дональд Трамп намерен ввести пошлины на все товары, поступающие из Мексики. Об этом 2 мая заявил глава аппарата Белого дома Мик Малвейни.

"Он, безусловно, очень серьезно настроен (по вопросу пошлин)", - сказал Малвейни в телепрограмме Fox News Sunday.

В конце мая Трамп сообщил о введении с 10 июня пошлин в 5% на все товары, поступающие из Мексики. Тогда он отметил, что пошлина будет увеличиваться до тех пор, пока проблема нелегальной иммиграции не будет решена.

Напомним, что в мае агентство Bloomberg сообщило, что правительство США может отменить пошлины на импорт стали и алюминия из Канады и Мексики, которые Трамп ввел в марте-2018. Это должно открыть путь для ратификации нового торгового соглашения USMCA, заменившее NAFTA.