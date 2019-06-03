В Министерство иностранных дел России убеждены, что снос памятника маршалу Георгию Жукову, а также включение в списки "Миротворца" Владимира Познера стали вызовами для нового президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом стало известно из заявления главы пресс-службы российского МИД Марии Захаровой, которое она разместила на своей странице в Facebook.

"… это серьезный вызов для новой власти, которой придется расставить знаки препинания в предложении "Осудить нельзя промолчать", - написала Захарова.

Скриншот: facebook.com/maria.zakharova.167

Напомним, 2 мая в Харькове националисты снесли бюст маршала Жукова. В "Оппозиционной платформе - За жизнь" призвали руководство страны расследовать обстоятельства, и заявили, что готовы восстановить памятник за собственные средства. Ранее "Страна" собрала реакцию украинцев на это происшествие.