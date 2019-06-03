Сегодня, 3 мая, в Международном суде ООН в Гааге начнется рассмотрение возражений России о наличии у суда юрисдикции по иску "Украина против России". Начало – в 10:00. Об этом сообщила замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль на своей странице в Facebook.

"Россия воспользовалась своим правом и сделала все возможное для того, чтобы затянуть рассмотрение дела по существу", - написала Зеркаль.

Она отметила, что украинская делегация готова профессионально представить юридическую позицию Украины и сделать все возможное, чтобы убедить Суд в своей юридической правоте и необходимости продолжить рассмотрение дела по существу для обеспечения правосудия для Украины.

Кроме того, она сообщила, что материалы исследований украинской делегации будут обнародованы в понедельник на сайте суда. "Это именно то, чего россияне пытаются избежать всеми возможными путями, включая юридическую гимнастику и эквилибристику", - написала она.

По мнению Зеркаль, во время своего выступления Россия "в очередной раз" заявит о "мятежах", "гражданской войне", "спасении русскоязычного населения", "возвращения Крыма" и снова расскажет сказку об "оружии в шахтах".

Кроме того, Зеркаль отметила, что во вторник вместе с ней в суде будут выступать другие члены юридической команды Украины профессора Харольд Коу и Жан-Марк Тувенин, юристы Марне Чик, Джонатан Гимблетт и Дэвид Зайонтс.

Скриншот, фото: Facebook/ Lana Zerkal

Напомним, что еще на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский поручил Елене Зеркаль представлять Киев на слушаниях по морскому спору Украины и РФ в Гааге.

Также в делегацию войдут посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов (заместитель главы делегации), гендиректор компании "Черноморнефтегаз" Светлана Нежнова, первый заместитель гендиректора Государственного акционерного общества Черноморнафтогаз" Андрей Кондратов (оба – по согласованию), а также представители Министерства инфраструктуры Украины и Государственной пограничной службы.

Ранее в России не признали решение суда в Гааге по поводу Крыма. Речь шла о компенсации $159 млн в пользу украинских компаний, утративших свои активы в Крыму.

25 мая трибунал обязал Российскую Федерацию освободить три украинских корабля и 24 украинских моряка, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, и позволить им вернуться в Украину. РФ должна доложить о выполнении данного решения до 25 июня 2019 года, а также обязал Украину и Россию воздержаться от любых действий, которые могут усугубить или продлить спор.