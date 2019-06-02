В полицию поступило анонимное сообщение о заминировании международного аэропорта "Киев". Об этом сообщают "Вартови.Еспресо".

На место выехали полицейские, кинологи, взрывотехники и работники скорой и ГосЧС. Сейчас решается вопрос об эвакуации пассажиров и работников аэропорта.

Как сообщала "Страна", это не первое сообщение о минировании аэропорта "Киев". Так, 11 мая, аэропорт "Киев" ("Жуляны") также заминировали, вместе с этим аноним сообщил о взрывчатке в ТРЦ "Квадрат" на Воскресенке, ТЦ "Детский Мир", супермаркетах "АТБ" и "Варус".

Ранее в Киеве массово сообщали о минировании жилых многоэтажек.

Напомним также, что в пятницу, 26 апреля, в полицию Киева сообщили о заминировании аэропорта "Киев" им. Сикорского, Южного и Дарницкого вокзалов, Центрального автовокзала, Верховной Рады и Кабмина.