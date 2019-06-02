Китайская компания Ekasbo создала робота-кота Matebot для тех, кто не может завести живых домашних животных. Об этом сообщает Tech Crunch.

Робот выглядит как анимационный черно-белый кот, который способен менять положение корпуса, выражение морды и даже разговаривать. Он реагирует на действия и слова владельца изменением глаз, двигает головой. Как рассказал создатель проекта Чжан Мен, робот-кот был разработан как компаньон для тех, кто не может иметь домашних животных. Искусственный интеллект Matebot распознает голос и обладает способностью к обучению: устройство запоминает команды и интонации владельца.

Голосовая функция робота работает по принципу разумной колонки. В Matebot есть несколько дополнительных функций, которые контролируются с помощью приложения на телефоне. Отмечается, что стоит устройство около $45.

Фото: techcrunch.com/2019

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