Президент США Дональд Трамп заявил, что члены Демократической партии не смогут добиться его импичмента. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Тем временем, демократы ничего не добьются в Конгрессе. Они лишь топчутся на одном месте. Возвращайтесь к работе, у вас есть, чем заняться!", - написал Трамп. "Никакого сговора (с Россией), никакого препятствования правосудию, ничего!", - подчеркнул американский лидер, имея в виду результаты расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.

Напомним, адвокат Дональда Трампа Рудольфа Джулиани в интервью журналисту Дмитрию Анопченко заявил, что поддерживает увольнение посла США в Украине Мари Йованович, так как она предоставляла недостоверную информацию украинским властям и была на стороне демократов.

Ранее стало известно, что в Конгресс США передали 10 миллионов подписей о том, что "Трамп достоин импичмента".

Напомним, две трети американцев выступают против импичмента президента США Трампа. Впрочем, в США еще с 2017 года заявляют об официальной попытке запустить импичмент Трампа. Однако импичмент маловероятен, несмотря на кремлевское досье.