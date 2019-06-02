Тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил о том, что полузащитник Андрей Ярмоленко не сыграет в домашних поединках отбора на Евро-2020 против Сербии 7 июня и Люксембурга 10 июня. Об этом специалист отметил в ходе пресс-конференции, которую опубликовал официальный YouTube-аккаунт УАФ.

По словам Шевченко, хотя футболист не будет готовиться ни к одному из матчей, он будет как группа поддержки для команды. По словам главного тренера сборной, полузащитник немного поучаствует в тренировочном процессе, ведь это больше нужно ему, чтобы он побыстрее набирал форму после своих повреждений.

"Ярмоленко остался, чтобы помочь команде в качестве игрока, который давно за нее выступает. Он не занимает здесь ничье место", - добавил Шевченко.

Наставник сборной Украины пояснил, что полузащитник "Вест Хэма" обладает большим опытом и при этом очень хорошо психологически влияет на команду. Ранее Шевченко принял решение исключить из состава Василия Кравца (Леганес), Ивана Петряка (МОЛ Види), Сергея Сидорчука (Динамо), Артема Шабанова (Динамо) и Сергея Болбата (Шахтер) из состава желто-синих перед матчами против Сербии и Люксембурга.

Ранее украинский полузащитник английского футбольного клуба "Вест Хэм" Андрей Ярмоленко приступил к тренировкам с мячом после тяжелой травмы ахилла.

Как сообщала "Страна", игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко взял интервью у Андрея Ярмоленко, а тот его потролил из-за тщеславия.

Напомним, ФФУ назвала легионеров, которых вызвали в сборную Украины для участия в отборочных матчах на Евро-2020 против Сербии (7 июня) и Люксембурга (10 июня).