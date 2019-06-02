С 1 сентября при реконструкции станций метро будут строить подъемники и лифты. Об этом сообщил замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

"Сегодня в Украине только несколько станций метро имеют хотя бы лифт на входе для того, чтобы человек с инвалидностью или мама с ребенком на коляске мог попасть внутрь. На этом безбарьерность метро заканчивается. В новых ДБН по проектированию метрополитенов мы прописали четкие обязанности ' обязательные требования по созданию реального безбарьерной среды для всех, чтобы каждый человек мог удобно и комфортно пользоваться этим видом транспорта. Нормы начнут действовать уже осенью", - говорится в сообщении.

Как сообщается, требование по проектированию лифтов и подъемников вошла в новых государственно-строительных норм.

Согласно новым ДБН:

поверхность пола платформ и вестибюлей станций должна быть нескользкой;

на путях движения пассажиров в пределах станции необходимо предусматривать системы навигации, тактильные полосы и информвказивникы промаркированные, информтабличкы и указатели и звуковые ориентиры;

ширина дверей на входах и выходах станций должна составлять не менее 0,9 м;

на новых станциях - только грузопассажирские лифты, на реконструируемых существующих станциях разрешается дублировать лестницы специальными подъемниками.

Государственные строительные нормы (ДБН) - обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов соответствии с их назначением.

Фото: facebook.com/lev.partskhaladze

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