Президента России Владимира Путина впервые не пригласили на торжественные и памятные мероприятия по случаю 75-летия начала Нормандской операции. Об этом сообщает правительство Британии.

Так, масштабные мероприятия по случаю 75-летия начала операции "Оверлорд" в Нормандии во Второй мировой войне состоятся 5 июня на юге Англии и 6 июня - на побережье французской Нормандии. В основных событиях празднования Нормандской операции примут участие премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй, президент Франции Эммануэль Макрона, канцлер Германии Ангела Меркель, президент США Дональд Трамп, который 3-5 июня совершит государственный визит в Великобританию.

Кроме британской стороны в мероприятиях высокого уровня примут участие представители других государств-участников Нормандской операции: США, Канады, Франции, Австралии, Новой Зеландии, Бельгии, Польши, Норвегии, Дании, Нидерландов, Греции, Словакии, Чехии. Германия также приглашена.

В то же время, Путина впервые, начиная с 2004 года, не пригласили на событие. Заметим, что Путин участвовал в мероприятиях по случаю 70-й годовщины D-Day в 2014-м - уже после оккупации Крыма и начала агрессии против Украины.

Как сообщала "Страна", президент Франции Макрон не пригласил также Зеленского на 75-летие высадки союзников в Нормандии.

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