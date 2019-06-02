До вторника, 4 июня, "Рома" примет решение, кого назначить новым главным тренером клуба. Об этом сообщает "Трибуна".

Югославский и сербский футболист, игравший на позициях полузащитника и защитника, Синиша Михайлович отказался возглавить римлян. Остались два кандидата – итальянский футболист и главный тренер клуба "Сассуоло" Роберто Де Дзерби и главный тренер ФК "Шахтер" Паулу Фонсека.

Фаворит на получение этой должности – Де Дзерби. Его стиль игры и личность положительно оценили в "Роме". Фонсека рассматривается как тренер, который может привнести что-то новое в игру римлян, как это сделал Руди Гарсия. Ранее сообщалось, что преградой для Фонсеки может стать незнание серии А, что настораживает президента "Ромы" Джеймса Паллотту.

Также "Страна" писала, что после победы над "Динамо" Фонсека в ярости обрушился на арбитра матча.

А в Харькове "Шахтер" впервые победил "Динамо" по пенальти при Паулу Фонсеке.