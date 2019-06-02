Тегеран призвал Вашингтон изменить политику США в отношении Ирана, а не играть словами после того, как в США заявили, что согласны на переговоры без предварительных условий. Об этом сообщает ТАСС.

По словам официального представителя МИД Ирана Аббаса Мусави, для Ирана не важна игра слов, но важно изменение со стороны США общего подхода и практических мер. По словам представителя, слова Помпео о "кампании максимального давления" Вашингтона на Тегеран говорят о том, что США продолжают свой неправильный подход.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео отметил, что проблемы в отношениях с Ираном существуют из-за находящегося у власти режима, а не из-за антииранских санкций, введенных США. Помпео вновь подчеркнул приверженность американской власти усилиям по изменению курса политики в Иране. В то же время он добавил, что американские власти рассматривают возможность начала диалога с Ираном при "нормальном поведении" руководства республики.

Напомним, 8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. 8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани объявил о приостановке исполнения части обязательств по СВПД.

29 мая Роухани заявил, что Тегеран не исключает возможности начала переговоров с США, если Вашингтон будет соблюдать свои обязательства по СВПД. Однако позже духовный лидер и руководитель страны аятолла Али Хаменеи подчеркнул, что переговоры с Вашингтоном, по его мнению, не приносят ничего, кроме вреда.