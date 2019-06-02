В Украине в течение 2-3 июня ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

"По данным "Укргидрометцентра", 2 - 3 июня в большинстве северных, центральных, южных, Донецкой и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

В Киевской области 2-5 июня будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. В столице, 2-3 июня, ожидается высокая (4 класса) пожарная опасность.

Спасатели рассказали, как предоставлять первую помощь при ожогах: поливайте места ожогов водой (не менее 15 минут); по возможности снимите с пораженных мест кольца, часы, пояса, обувь до того, пока эти места не начали отекать; снимать предметы одежды, которые сгорели или еще тлеют, можно лишь, если они не прилипли к пораженным местам; все ожоги необходимо защитить, прикрыв чистой тканью без ворса; вызовите скорую медицинскую помощь по телефону "103".

Ранее "Страна" рассказывала, что в конце мая на Киев обрушились шквальные ветра.

Также мы сообщали, что неделя начнется с грозовых дождей, которые обойдут Киев стороной.