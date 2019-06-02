Двум полицейским из Переяслава-Хмельницкого, которые ранили в голову 5-летнего мальчика, сообщили о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

"Под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области сегодня, 2 июня, следователем Государственного бюро расследований двум полицейским сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины, а именно в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц", - отмечается в сообщении.

Установлено, что сотрудники патрульной полиции 31 мая в г. Переяслав-Хмельницкий во время отдыха употребляли спиртные напитки. В дальнейшем договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, которые были расположены в месте, где могли находиться люди. В результате осуществления выстрелов попали в ребенка, который в это время находился на детской площадке возле дома, где развлекались полицейские. В результате ребенок получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован в лечебное учреждение.

Прокуратура готовит ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, содержания под стражей и отстранения от должностей.

Как сообщала "Страна", состояние раненого мальчика Кирилла тяжелое, он сейчас находится в одном из медучреждений Киева.