В Ивано-Франковской области остаются подтопленными 5 жилых домов, 13 дворов и 12 приусадебных участков, а во Львовской области - 1 жилой дом, 5 дворов и 25 приусадебных участков. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Спасатели сообщают, что, в Ивано-Франковской области остаются подтопленными 3 района - Кольский, Коломыйский и Толмацкий. "2 июня совершено 7 выездов для откачки воды и оказания помощи населению. Личным составом ГосЧС через подтопленные участки дороги в с. Подпечеры Тысменицкого района перевезено 108 человек (из них 24 ребенка), откачано 710 м. куб. воды. От ГосЧС привлекалось 28 человек личного состава, 5 мотопомп, 1 плавсредство и 8 единиц техники", - говорится в сообщении.

Напомним, следующая неделя снова начнется с грозовых дождей, которые не затронут только север и столицу Украины.

Ранее "Страна" публиковала фото и видео, как на Львов обрушилась стихия.

Также стало известно, что на Закарпатье из-за бушующей непогоды попросили отстрочить призыв в армию.