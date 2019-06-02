В Харькове разношерстный конгломерат националистов снес бюст маршалу Георгию Жукову. Полиция им никак не препятствовала.

Инцидент произошел на фоне истории с возвращением центральному проспекту Харькова имени маршала Победы. Эта идея популярна среди жителей города и ее время от времени озвучивает местная власть.

Против - националисты и многочисленные профессиональные патриоты вроде главы Института нацпамяти Владимира Вятровича.

В еще более широком контексте происходящее трактуют как "реванш" - попытку отойти от навязанных за последние годы идеологических клише. Это выражается и в массовом, вопреки официозу, праздновании Дня победы. И в стремлении вернуть в топонимику страны имена, связанные с поражением нацизма, который, как считают многие, сегодня поднимает голову в Украине.

Однако и сторонники прежнего курса показали силу - следствием чего и стало уничтожение памятника. Причем бросается в глаза безнаказанность этих действий, совсем как при президенте Порошенко.

То есть власть в стране поменялась, а радикалы продолжают терроризировать улицы городов при полном попустительстве правоохранителей.

В чисто политическом плане снос памятника приурочили к сегодняшнему съезду "партии мэров" (она же "Доверяй делам"), который националисты называют "сепарским". "Страна" рассказывала об этом политическом проекте.

"Страна" собрала все подробности инцидента и реакцию украинцев на падение Жукова.

Как свалили маршала

Сегодня 2 июня, к бюсту маршалу СССР Георгию Жукову пришли несколько десятков радикалов из Национального корпуса и правоохранители. В акции принимали участие участники движений "Национальный корпус", "Фрайкор", "Правый сектор" и даже "Антикоррупционный блок участников АТО".

Один из националистов забрался на памятник, обмотал его лентой, после чего бюст Жукову рухнул на землю. Полиция спокойно взирала на происходящее.

Вместо сваленного Жукова националисты поставили украинский флаг.

После случившегося мэр Харькова Геннадий Кернес на своей странице в Facebook сообщил, что бюст Жукову, будет восстановлен в ближайшее время.

Готовность вернуть городу бюст за собственные средства выразила "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Позже отреагировала полиция. Она возбудила два дела - и ни одного по поводу Жукова (вероятно, это мог быть вандализм). Оба производства касались атаки на сотрудников полиции.

"2 июня в 13:40 в полицию поступила информация о повреждении памятника маршалу Жукову на проспекте Петра Григоренко. Группа неизвестных распылили слезоточивый газ. Трое сотрудников полиции, которые несли службу и обеспечивали правопорядок возле памятника, получили химический ожог глаз и были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Следователи открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины.

Впрочем, как правило все эти дела против радикалов чаще всего тихо закрываются.

Реакция соцсетей

Политолог Олег Волошин считает, что после такого "перфоманса" количество сторонников как Жукова, так и России в целом в Харькове только вырастет.

"Банда неонацистов с рунами на нашивках снесла бюст тому, кто разгромил их духовных вдохновителей. И произошло это в Харькове. Кто-то считает, что это уменьшило число людей, которые жалеют, что зеленые человечки в 2014 пришли не к ним? Вот так руками идиотов и боящейся их власти разрушают страну и рвут и без того тонкую ткань общества".

Журналист Дмитрий Василец считает, что к сносу памятника причастен Арсен Аваков, находящийся в конфликте с Кернесом. И ждет реакции Зеленского на этот вандализм.

"Кучка Аваковских титушек отработали заказ по уничтожению памятника Жукову.

Называют себя эти титушки "национальным корпусом", действуют всегда под прикрытием полиции и прокуратуры.

Если Зеленский на это не отреагирует, значит поддерживает действия заказчиков по уничтожению нашей героической истории".

Блогер Макс Бужанский пишет, что Жуков такой же "деятель коммунистического режима", как и миллионы солдат той войны.

"Прочел у одной дамы следующий текст- вот, мол, что бывает, когда власть тянет с выполнением закона о засудженни деятелей коммунистического режима.

Так вот, что я хотел бы сказать.

Маршал Жуков, не мой герой, если честно.

Я не его симпатик, это вопрос очень субъективный, но, в данном случае, никакого значения не имеющий.

В Великую Отечественную Войну, в РККА мобилизовали порядка 35 миллионов человек.

И все они, не в меньшей степени деятели коммунистического режима, чем Жуков, исходя из этой логики.

Каждый из рядовых, стал бы членом партии, поднимаясь в звании.

Просто не каждый солдат успел достать из ранца маршальский жезл.

Кладбища полны памятников.

Летчики, танкисты, разведчики и саперы, моряки и связисты, рядовые и генералы, полковники и майоры.

Они все, ровно в такой же степени деятели коммунистического режима, как и Жуков.

По крайней мере, в глазах тех, кто несет подобную ерунду.

Я не о памятниках, повторюсь, и не о харьковских событиях.

Я об очень странной логике, которая иногда посещает граждан.

Когда всё очень плохо сейчас, самый легкий путь найти тех, кто виноват в этом в далеком прошлом.

Но это недолгий путь, света в конце тоннеля там нет.

Разве что поезд навстречу".