Во время сноса бюста маршалу Жукову в Харькове пострадали трое полицейских. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.

2 июня в 13:40 в полицию поступила информация о повреждении памятника маршалу Жукову на проспекте Петра Григоренко. "Группа неизвестных распылили слезоточивый газ. Трое сотрудников полиции, которые несли службу и обеспечивали правопорядок возле памятника, получили химический ожог глаз и были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Следователи открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины. Максимальное наказание по санкциям статей - до 5 лет лишения свободы.

Работники полиции выясняют все обстоятельства и устанавливают лиц, причастных к совершению преступлений.

Напомним, сегодня в Харькове националисты снесли бюст маршала Жукова.