Врачи не могут извлечь пулю из черепа пятилетнего мальчика, которого ранили, когда он гулял возле дома в Переяславе-Хмельницком. Об этом рассказала его бабушка, Александра Тлявова, передает "Громадське".

По ее словам, оперировал ребенка заведующий больницы, но к родным выходил не он, а его ассистент и врач из реанимации.

"Они по-своему объясняют, но это страшно. Черепная коробка полностью раздроблена. Пуля отрикошетила, побила всю черепную коробку и застряла в мозге. Ее не могут достать и она, вероятно, там так и останется. Сделали трепанацию, убрали все эти кости и полностью все повычищали. Я так понимаю, что голова сейчас открыта, чтобы отека сильного не было", - рассказала бабушка раненого мальчика.

Напомним, 1 июня полицейские ранили из ружья 5-летнего мальчика, когда тренировались стрелять по бутылкам.