Экс-тренер сборной Украины и киевского "Динамо" Олег Блохин перенес операцию на спине. Об этом сообщает сайт Sport Arena.

Блохину потребовалось хирургическое вмешательство из-за грыжи. Операция прошла успешно. На данный момент легендарный футболист проходит период реабилитации. Врачи рекомендовали ему дозировать нагрузки при ходьбе. Именно по этой причине 66-летний Блохин появился на финальном матче Лиги Европы в Баку в инвалидном кресле.

Фото: sportarena.com

Напомним, на данный момент Блохин работает в УАФ, являясь сопредседателем Совета стратегического развития футбола. Отметим, что Блохин нигде не работал с 16 апреля 2014 года, когда был уволен с поста главного тренера киевского "Динамо".

Напомним, 27 декабря на Исполкоме Федерации футбола Украины Олега Блохина утвердили главой совета стратегического развития профессионального футбола ФФУ.

Ранее бывший тренер сборной Олег Блохин заметил, что футболисты не соответствуют уровню чемпионата.

Как сообщала "Страна", Олег Блохин оценил шансы Шахтера и Динамо в еврокубках. "Динамовцам по силам пройти в следующий раунд, хотя сразу предупреждаю - на выезде будет очень тяжело. Думаю, на жребий горнякам жаловаться грех".