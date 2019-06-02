Apple может отказаться от приложения iTunes. В новой концепции Apple основной задачей станет сделать устройства компании более автономными. Об этом сообщает Bloomberg.

Так, 3 июня в Калифорнии пройдет всемирная конференция для разработчиков на платформах Apple, где будут представлены доклады об обновлении операционных систем и новом подходе компании к приложениям.

К примеру, "умные" часы Apple Watch станут менее зависимы в плане управления от смартфона iPhone. Примерно тот же подход коснется и планшетных компьютеров iPad, которые, как ожидается, обретут статус практически полноценной замены ноутбукам и персональным компьютерам.

Кроме того, компания планирует запустить три новых приложения для Mac - Music, TV и Podcasts. Предполагается, что они заменят медиаплеер iTunes, с помощью которого пользователи смартфонов почти на протяжении 20 лет смотрели видео и слушали музыку и подкасты.

Это, отмечает Bloomberg, соответствует новой стратегии компании относительно медиаприложений на iPhone и iPad. Без iTunes клиенты могут осуществлять навигацию между своими гаджетами Apple через приложение Music.

Ранее сообщалось, что Apple получила патент на складной экран.

Также мы писали, сколько будут стоить в Украине новые планшеты от Apple.