Сын испанского хавбека Хосе Антонио Рейеса, погибшего в ДТП в возрасте 35 лет, написал отцу трогательное прощальное письмо.

"Это последний момент, который мы провели вместе, папа. В тот день ты как всегда дал мне совет, но сегодня ты не вернулся и это очень тяжелый день для меня. Я всегда буду тобой гордиться, папа. Мы не проводили много времени вместе, но только ты и я знаем, как сильно мы любим друг друга. Я знаю, что ты будешь заботиться обо мне с неба, а я никогда не забуду тебя. Я люблю тебя, папа", - написал сын погибшего футболиста.

Фото: twitter.com

Напомним, 1 июня трагически погиб в ДТП экс-форвард "Арсенала", "Реала", "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейес.

Финал Лиги чемпионов начался с минуты молчания в память о знаменитом футболисте.