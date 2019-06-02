В понедельник, 3 июня, синоптики обещают в Украине жаркую погоду с кратковременными дождями и грозами. Под влиянием атмосферного фронта ливни также ожидаются ночью в восточных и южных областях, а также днем в Волынской и Ровенской областях. Осадки не затронут только север и столицу Украины. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В отдельных районах юга и востока прогнозируют град и шквалы до 15-20 м/с. Ветер преимущественно северо-восточный. Температура ночью +12...+17, в южной части +17...22; днем +25...+30, на Прикарпатье +19...+24. В Киеве - без осадков. Температура ночью +15...+17, днем +27...29.

Во вторник, 4 июня, синоптики также прогнозируют в Украине кратковременные дожди с грозами. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +12...+17, в южных областях +15...20; днем +24...29, на Прикарпатье +20...23. В Киеве 4 июня также ожидается кратковременный дождь с грозой. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +14...+16, днем +26...+28.

Фото: meteo.gov.ua

Напомним, 3 июня, в южных и восточных областях страны объявлено штормовое предупреждение из-за сильных ливней с грозами.

Ранее "Страна" информировала, что в Украину пришла жара до +33, но часть страны снова зальют дожди.

Также мы писали, что в Украине местами пройдут проливные дожди с грозами.