В сети появились фото и видео испытаний Китаем межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) нового поколения. Об испытаниях сообщил специализирующийся на военной тематике портал Defence Blog. По его данным, новейшая китайская ракета способна нести ядерный боезаряд.

Пуск ракеты, предположительно, речь идет о JL-3, по данным издания, производился с борта подлодки рано утром 2 июня из бухты Бохай у полуострова Шаньдун.

New Chinese submarine-launched ballistic missile spotted on test in the Bohai Bayhttps://t.co/9DB5K6JfGX pic.twitter.com/O3UEx1ZxnH