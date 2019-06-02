В сети появились фото и видео испытаний Китаем межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) нового поколения. Об испытаниях сообщил специализирующийся на военной тематике портал Defence Blog. По его данным, новейшая китайская ракета способна нести ядерный боезаряд.

Пуск ракеты, предположительно, речь идет о JL-3, по данным издания, производился с борта подлодки рано утром 2 июня из бухты Бохай у полуострова Шаньдун.

New Chinese submarine-launched ballistic missile spotted on test in the Bohai Bayhttps://t.co/9DB5K6JfGX pic.twitter.com/O3UEx1ZxnH — Defence blog (@Defence_blog) 2 июня 2019 г.

Отмечается, что твердотопливная МБР третьего поколения JL-3 разрабатывалась для размещения именно на борту подводных лодок.

Ориентировочная дальность полета таких ракет составляет от двенадцати до четырнадцати тысяч километров. JL-3 способна нести до десяти термоядерных боеголовок индивидуального наведения.

Первое официальное испытание ракеты JL-3 состоялось в конце 2018 года. По планам китайского командования, к 2020 году на вооружение армии КНР будет принята головная атомная подводная лодка, вооружённая ракетами JL-3.

Ранее сообщалось, что в Красноярске загорелся завод по производству баллистических ракет.

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