Федеральный суд Майами приговорил 48-летнего уроженца Колумбии Энтони Жиньяка к 18,5 года тюремного заключения за мошенничество. Об этом сообщает Miami Herald.

Жиньяк много лет выдавал себя за члена королевской семьи Саудовской Аравии, выманивая деньги у инвесторов. В общей сложности фальшивый принц и его партнер по фейковой инвестиционной компании присвоили $8,1 млн, ведя роскошный образ жизни за чужой счет, сказано в приговоре.

Одной из жертв обмана был богатый застройщик Джеффри Соффер. На деловой встрече с "принцем Халидом", как называл себя Жиньяк, застройщик согласился инвестировать через его фирму в реконструкцию роскошного отеля. Однако служба безопасности Соффера заподозрила, что "принц" является самозванцем. Подозрения укрепились, когда за ужином "Халид" с аппетитом ел бекон, что было бы невозможным для правоверного мусульманина.

В 2017 году Жиньяк был арестован. Он признал свою вину.

Адвокат фальшивого принца утверждал, что у того диагностировано раздвоение личности; кроме того, на поведение Жиньяка могло повлиять тяжелое детство в Колумбии.

Однако судья вынесла максимально суровый приговор по 11 эпизодам обвинений в обмане, связанном с использованием чужой личности.

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