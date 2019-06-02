Четвертый энергоблок Запорожской АЭС подключили к энергосети после завершения планового среднего ремонта, который длился от 7 марта 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

Сейчас в работе находятся пять энергоблоков Запорожской АЭС. На энергоблоке № 2 продолжается плановый капитальный ремонт. "Замечаний к работе основного оборудования имеющихся энергоблоков и персонала нет", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что поступления радиоактивных веществ в окружающую среду не превышает установленных допустимых значений.

Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности. Ее шесть энергоблоков ВВЭР-1000 построены по проекту В-320. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой – в октябре 1995 года. "Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины, эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

Напомним, Запорожская АЭС 13 марта отключила второй энергоблок почти на полгода. Ремонт продлится до 18 августа. В этот период будет выполнен капремонт реакторной установки с полной выгрузкой активной зоны и контролем корпуса реактора, парогенератора-1, главного циркуляционного насоса-3, электродвигателя главного циркуляционного насоса, а также средний ремонт паровой турбины. Кроме того, в период ремонта будет выполнена сверхрегламентная работа по замене конденсаторов турбины. Аналогичная работа уже выполнена на энергоблоках №№ 3 и 4 станции.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине подходит к концу срок эксплуатации многих энергоблоков АЭС.