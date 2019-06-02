Стали известны победители Киевского международного кинофестиваля "Молодость". Официальная церемония награждения 48-го кинофестиваля "Молодость" состоялась в колонном зале Киевской городской государственной администрации. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Гран-при кинофестиваля, награду "Скифский олень" и денежную премию в размере $10 тыс. получила кинолента "Дикий" (Камий Видаль-Наке, Франция). Приз за лучший полнометражный фильм и сертификат на $2000 достался картине "Колибри" (Бор Ким, Корея, 2018).

В рамках Международной программы были определены победители и среди короткометражных картин. Лучшей стала польская кинолента "Безусловная любовь" Рафаля Лисака (Польша, 2018). Победителю достался и денежный сертификат ($2000). Также этот фильм получил награду в номинации "Приз зрительских симпатий".

Призом в $2000 и "Скифский олень" в рамках Международного студенческого конкурса была отмечена лента "Как запустить воздушного змея?" (Лоранд Габор, Румыния). Главный приз программы Molodist Teen Screen (кино для подростков) достался фильму "Слишком далеко" (Сара Винкенштетте, Германия).

Заветного "Скифского оленя" за лучший фильм Национального конкурса и денежный приз в 50 000 гривен получила лента "В радости и только в радости" Марины Рощин (Украина, 2018). Были также определены и победители в конкурсную программу ЛГБТК-фильмов "Солнечный зайчик" - лучшим признан киноленту Марко Бергера "Блондин" (Аргентина, 2018).

Специальную награду жюри получил обладатель Гран-при фестиваля - фильм Камия Видаль-Наке "Дикий" (Франция, 2018).

На открытии фестиваля почетную награду "Молодости" - "Скифский олень" - за вклад в мировое киноискусство получил легендарный британский режиссер Питер Гринуэй, который в этом году стал звездным гостем кинофестиваля.

Ранее мы рассказывали, что картина "Король бельгийцев" получила главный приз Одесского кинофестиваля.