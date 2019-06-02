В Днепропетровской области во время купания в реке Ингулец погиб инспектор патрульной полиции Широковского отделение полиции. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Днепропетровской области.

"Инспектор сектора реагирования патрульной полиции Широковского отделения полиции Сергей Шуба погиб вчера, 1 июня, во время купания в реке Ингулец. В этот день полицейский находился с семьей на отдыхе у реки", - говорится в сообщении.

Фото: dp.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", в Киеве составили списки пляжей, на которых можно и нельзя купаться.

Напомним, в прошлом году в Николаевской области 3 июля обнаружены тела двух пропавших на реке Ингулец девочек. По некоторым данным, девочки отправились купаться на реку и домой не вернулись. Они плавали в реке, после чего по невыясненным причинам начали тонуть. Рядом с местом трагедии находилось несколько взрослых. Они и позвонили в полицию.