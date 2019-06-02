Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что созовет совещание с руководством МИД, Генштаба, ГУР МОУ и СБУ из-за провокационного видео на анонимном аккаунте в youtube, на котором Румыния аннексирует украинскую часть Буковины после начала войны России против Украины.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Информирую - буквально завтра лично внесу в Единый реестр досудебных расследований данные о подготовке к совершению особо тяжких преступлений, посягающих на территориальную целостность украинского государства. В связи с изложенными в статье доводами проведу совещание с руководством МИД, Генерального штаба и ГУР МОУ, Службы внешней разведки, а также исполняющим обязанности председателя СБУ. Все получат законные поручения в рамках уголовного производства", - написал Матиос.

Видео, о котором говорит Матиос, ранее появилось на анонимном аккаунте в youtube.

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