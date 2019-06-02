После того, как 2 июня в Харькове радикалы свалили бюст маршалу Жукову, в "Оппозиционной платформе - За жизнь" призвали руководство страны расследовать обстоятельства, и заявили, что готовы восстановить памятник за собственные средства.

Об этом говорится в заявлении политической силы на официальном сайте.

"Это нападение на историю нашего народа произошло при полном попустительстве и безучастном наблюдении городских властей, которые предпочли боязливо спрятаться и не мешать бесчинству радикалов", - заявили в "Оппозиционной платформе - За жизнь" и добавили,что акция националистов стала еще одним свидетельством беспомощности и центрального, и городского руководства.

А также потребовали у руководства страны немедленно, и в рамках закона, отреагировать на харьковские события. Они должны быть тщательно расследованы, а виновные наказаны.

"Оппозиционная платформа "За жизнь" готова за счет партийных средств восстановить памятник легендарному полководцу Г.К.Жукову. Просим рассматривать это заявление, как открытое обращение партии к городскому руководству Харькова", - говорится на сайте политсилы.

Напомним, что ранее появилось видео, как националисты снесли бюст Жукову в Харькове.

Как сообщала "Страна", Вятрович пригрозил посадить Кернеса, если тот вернет проспекту в Харькове имя Жукова.