Принцесса Монако Шарлотта Казираги вышла замуж за продюсера Димитрия Рассама после почти трехлетнего романа и рождения сына. Об этом сообщает Vogue.

Торжественная церемония состоялась в первый день лета - 1 июня. К алтарю невеста пошла в белом атласном платье с открытыми плечами и оригинальным кроем в зоне декольте. Принцесса Шарлотта сделала лаконичную укладку волос и макияж с акцентом на глаза. Образ невеста дополнила бриллиантовым колье от Cartier, которое ей досталось в наследство от легендарной Грейс Келли. В то же время Димитрий Рассам выбрал светлый классический костюм с бабочкой.

После скромной церемонии молодожены устроили уютную вечеринку в отеле Monte Carlo Beach. Туда принцесса Шарлотта пришла в сером платье от Saint Laurent с декоративными бантами, а Димитрий Рассам - в синем костюме с светло-голубым галстуком.

Принцесса Шарлотта Казираги является внучкой легендарной актрисы и княгини Грейс Келли и короля Альберта Второго. В начале марта 2018 она обручилась с кинопродюсером Димитрием Рассамом - потомком актрисы Кароль Буке. Это первый официальный брак для Шарлотты и второй для ее избранника.

Фото: vogue.com

О романе Шарлотты Казираги и Дмитрия Рассама стало известно в 2017 году, хотя они были знакомы гораздо раньше и поддерживали дружбу на расстоянии. Рассам сделал предложение принцессе Монако в марте 2018 года. Однако церемонию переносили из-за беременности, а потом в октябре 2018 она родила сына. Кроме этого, представитель королевской семьи воспитывает еще одного ребенка от актера Гада Эльмалех.

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