Во Дворце спорта Харькова в воскресенье, 2 июня, прошел первый этап объединительного съезда партии "Доверяй делам" (т.н. "партии мэров" с участием городских голов Харькова и Одессы Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова). Как передает "Интерфакс-Украина", в ходе съезда делегаты единогласно избрали Кернеса главой партии "Доверяй делам".

Он предложил делегатам избрать сопредседателем партии Генадия Труханова. Это предложение было поставлено на голосование и делегаты также единогласно поддержали его.

Второй этап объединительного съезда партии "Доверяй делам" пройдет 9 июня в Одессе.

Ранее "Страна" подробно описывали, что означает создание "партии мэров" и какое отношение к ней имеет Игорь Коломойский.

Ранее Геннадий Кернес заявил, что восстановит разрушенный националистами сегодня бюст маршала Жукова в Харькове.