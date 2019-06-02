В воскресенье, 2 июня, в Николаевской области в лобовом ДТП столкнулись автомобилей ВАЗ-2107 и Renault Logan погибли оба водителя. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Инцидент произошел около 12:00 на расстоянии 5 км от пгт Кривое Озеро в сторону Первомайска. В результате аварии 27-летний водитель ВАЗа, сотрудник Кривоозерского отделения полиции, находившийся вне службы (второй день в отпуске), погиб на месте ДТП. 34-летний водитель Renault Logan от полученных телесных повреждений скончался в больнице.

Кроме этого, была госпитализирована 33-летняя жена водителя Renault, ей сейчас предоставляется неотложная медицинская помощь.

Ранее "Страна" рассказывала, как 31 мая в ДТП под Одессой погибли четверо человек.

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