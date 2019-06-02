Популярная украинская певица Ани Лорак, которая официально развелась с Муратом Налчаджиоглу, продолжает публиковать эффектные фото на своей странице в Instagram. На этот раз артистка похвасталась откровенным нарядом, кардинально изменив стиль.

Певица покрасовалась перед камерой в укороченных штанах с завышенной талией, а также в боди на шнуровке с глубоким декольте, которое она надела без бюстгальтера.

Также Каролина заинтриговала поклонников, подписав серию кадров словами: "Твое внимание бесценно... Моя любовь бесконечна".

Поклонники оставили самые разные комментарии под снимком. Ко у-то он понравился, а кто-то не оценил образ Лорак. "Шикарная женщина, но образ ужасный! Эти брюки... Сам ракурс оставляет желать лучшего. Руки как-будто у 60-ти летней женщины", "Ого, какие большие у нее руки", "Фигура классная, а гамаши просто трындец", "Интересно, кому же она посвятила эти слова?" - написали подписчики.

Фото: anilorak/Instagram

Как сообщала "Страна", поклонники Ани Лорак не могут понять, что случилось с зубами украинской певицы.

Ранее украинская певица взбудоражила Instagram новым фото в пижаме.