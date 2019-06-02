Взрывы в одном из цехов государственного научно-исследовательского института "Кристалл" в российском городе Дзержинск повредили 54 здания на территории предприятия. Об этом сообщает ТАСС.

"В результате трех взрывов на территории завода разрушено три состава с готовой продукцией и две производственные здания на общей площади 800 кв. м. Также на территории предприятия получили частичные повреждения 54 здания, в них выбиты стекла, повреждены кровли и дверные проемы на общей площади 25 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

Также, по данным агентства, по предварительным данным комиссий по оценке ущерба, в результате взрывов в Дзержинске и населенном пункте Пыра повреждено стекло в 309 жилых домах, 32 школах, 55 детских садах, на 10 объектах культуры и 10 спортивных объектах.

Кроме того, возбуждено стекло в 34 объектов торговли и двух пожарных частей. По предварительной оценке, восстановить необходимо около 1000 окон.

Напомним, в России в результате взрыва на заводе "Кристалл" в Дзержинске, который произошел 1 июня, пострадали по меньшей мере 85 человек.