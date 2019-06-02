Вчера, 1 июня, президент Владимир Зеленский вместе со своей супругой Еленой посетил концерт популярного украинского певца и композитора Дмитрия Монатика (MONATIK), который проходил на НСК "Олимпийский". Видео, на котором глава государства приветствует зрителей на концерте, опубликовано на YouTube-канале InfoResist.

Так, Зеленский пришел на концерт Монатика в повседневной одежде. Когда зрители увидели президента на концерте, то начали громко кричать, и президент в ответ поприветствовал их, помахав рукой.

Напомним, 1 июня певец Дмитрий Монатик дал свой первый сольный концерт на НСК "Олимпийском" (который вмещает 100 тысяч зрителей). Артист презентовал свой третий альбом "Love It Ритм", который состоит из 20 треков. Некоторые из них – это дуэты с Ниной Матвиенко, Надей Дорофеевой, alyona alyona, Lida Lee.

Как сообщала "Страна", в Киеве три станции метро закрывали на вход из-за сольного концерта Монатика.

Ранее "Страна" писала, как Монатик преставил новый совместный трек "Глубоко" с Дорофеевой.